Оцененная общая стоимость изъятых товаров составляет около 89 миллионов гривен.

Правоохранители обнаружили в пригороде Одессы подземные хранилища с контрафактными товарами.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, под руководством Одесской областной прокуратуры остановлена ​​незаконная деятельность группы, занимавшейся продажей контрафактных подакцизных табачных изделий мировых брендов.

По данным следствия, эта группа действовала на территории региона и производила и реализовала незаконные табачные изделия без марок акцизного налога Украины.

Для хранения этих товаров в больших количествах преступники устроили подземные хранилища под землёй на территории складских сооружений вблизи Одессы.

Оптовая и розничная торговля контрафактными изделиями проходила на территории Одесской области и других регионов Украины через арендованные киоски, специально созданный телеграмм-канал и услуги курьерской доставки.

Во время обысков в подземных хранилищах были изъяты безмаркированные пачки сигарет в количестве 742 208 штук, 990 300 отдельных сигарет, 660 электронных сигарет, 75 килограммов кальянного табака, 328 литров контрафактного алкоголя, банковские карты и документацию.

Оцененная общая стоимость изъятых товаров составляет около 89 миллионов гривен.

Прокуроры подали ходатайство в суд о наложении ареста на изъятый ​​товар.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех лиц, участвовавших в незаконной деятельности, и их привлечению к уголовной ответственности.

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