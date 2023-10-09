Полицейские из Одессы объявили о подозрении мужчине по делу о мошенничестве. По предварительным сведениям правоохранителей, 41-летний тренер, злоупотребляя доверием своих подопечных и их родителей, присвоил около 500 тысяч гривен. Подробности были сообщены пресс-службой Нацполиции в Одесской области.

Событие произошло, когда в июле мужчина пообещал организовать тренировочное собрание для своих спортсменов в другой области. Для этого детский тренер собрал средства от родителей своих подопечных, включая в это собрание стоимость двухнедельного проживания в лагере.

Однако лето прошло, и дети так и не посетили собрание, ведь они не состоялись. А в августе тренер сообщил, что поездка упразднена. Разочарованные родители и более двадцати детей обратились в полицию.

После проведения досудебного расследования следователи собрали достаточно доказательств, чтобы обвинить мужчину в завладении чужим имуществом из-за злоупотребления доверием, то есть мошенничестве. Стало известно, что деньги от потратил на погашение кредита.

Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит штраф от 51 000 до 68 000 гривен или исправительные работы на срок от одного до двух лет, ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до трех лет.

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