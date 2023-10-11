Так, в Одессе за 5 тысяч долларов врач поддел акт обследования здоровья так, чтобы «пациент» получил отсрочку от призыва.
Согласно материалам судебного решения, одесский суд признал виновной врача-офтальмолога.
Сообщается, что врач-офтальмолог подписала акт обследования состояния здоровья, что якобы у пациента было заболевание — глаукома обоих глаз.
О том, как именно была разоблачена врач и как задержана — неизвестно.
Однако известно, что за совершенное женщина заплатит штрафом в размере 8500 гривен.
5 тысяч долларов, которые она получила от уклоняющегося - конфискованы и перейдут в бюджет государства.
Стоит отметить, что врач пошла на соглашение со следствием и признала себя виновной.
Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если жалоба не была подана.
Пока женщина находится под домашним арестом.
К слову, в Одесской области разоблачен на взяточничестве глава райсуда, его поймали "на горячем".
За взятку чиновник обещал местному обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу.
Был разоблачен исполняющий обязанности председателя одного из районных судов Одесщины, который за взятку мог принять «правильное» судебное решение.
За деньги чиновник обещал мужчине обеспечить иск и документы по гражданскому делу.
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