Врач-офтальмолог в Одессе за 5 тысяч долларов решила «помочь» ухилянту.

Так, в Одессе за 5 тысяч долларов врач поддел акт обследования здоровья так, чтобы «пациент» получил отсрочку от призыва.

Согласно материалам судебного решения, одесский суд признал виновной врача-офтальмолога.

Сообщается, что врач-офтальмолог подписала акт обследования состояния здоровья, что якобы у пациента было заболевание — глаукома обоих глаз.

О том, как именно была разоблачена врач и как задержана — неизвестно.

Однако известно, что за совершенное женщина заплатит штрафом в размере 8500 гривен.

5 тысяч долларов, которые она получила от уклоняющегося - конфискованы и перейдут в бюджет государства.

Стоит отметить, что врач пошла на соглашение со следствием и признала себя виновной.

Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если жалоба не была подана.

Пока женщина находится под домашним арестом.

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