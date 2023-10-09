Он начал преступную деятельность во время начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную операцию в Одессе, во время которой задержала еще одного агента Главного управления Вооруженных Сил российской федерации, известного под псевдонимом "Гру". Как сообщили в СБУ, этот агент активно участвовал в корректировке российских воздушных атак по городу и проводил разведку позиций Сил обороны в регионе.

Для того чтобы скрыть свою преступную деятельность, злоумышленник вступил в местный отряд спасателей-волонтеров. Под видом спасателя он посещал места, где происходили прилеты, претендуя на разбор завалов. Успешно маскировав свою действительную цель, он фиксировал результаты вражеских атак и сообщал о них российской военной разведке.

По полученным данным, разводные данные, собранные агентом, использовались оккупантами для подготовки новых атак и корректировки предварительных обстрелов Одессы.

Среди других задач этот российский агент также пытался определить расположение реактивных артиллерийских систем "HIMARS" и противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

По данным следствия, злоумышленником оказался 29-летний житель Одессы, ранее являвшийся активным участником местной ячейки так называемого "Ленинского коммунистического союза молодежи". Он также выступал как "связной" агент-спецназовец ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

Этот человек также активно участвовал в провокациях и беспорядках в Одессе в мае 2014 года. Во время начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины он подписался на вражеский Телеграмм-канал, собиравший информацию о расположении украинских войск.

Сейчас российскому агенту объявлено подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины и находится под стражей. Злоумышленнику может грозить пожизненное заключение.

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