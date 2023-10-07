В Одесской области бизнесмены пытались вывести из госбюджета 38 млн.

Так, в Одесской области предотвратили незаконное возмещение 38 млн грн НДС.

Как сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, в Одесской области предприниматели пытались безосновательно возместить налог на добавленную стоимость.

Установили, что два предприятия, зарегистрированных на территории Одесской области, подали налоговые декларации за июнь 2023 года, пригласив 38 млн грн возмещения НДС из бюджета.

Бизнесмены мотивировали выделение денег из бюджета тем, что раньше была приобретена обувь и одежда для дальнейшей продажи.

Однако на момент подачи отчетности не реализовали товар.

Они якобы приобрели товар у импортеров, зарегистрированных в западной Украине, но документально продукция на складах не была подтверждена.

В результате в Бюро экономической безопасности установило, что покупка и продажа данных товаров не была осуществлена, поэтому были отправлены в Госналоговую службу рекомендации по проведению проверок этих предприятий.

К слову, проведенные проверки показали, что выводы Бюро экономической безопасности подтвердились, поэтому составлены акты из-за безосновательного возмещения налога на добавленную стоимость бизнесменам.

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