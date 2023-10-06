Как пишет Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию Украины, убийство владельца столичной клиники и его жены было заказано ради циничных целей.
Заказчик убийства супругов, как рассказали правоохранители, таким образом хотел завладеть бизнесом.
«Киллер», который пошел на сотрудничество с правоохранителями, получил 15 000 долларов США за ликвидацию мужчины. Об убийстве женщины они должны были договориться после устранения стоматолога», - рассказали в полиции подробности жуткого дела.
Для того, чтобы спасти жизнь супругам, украинские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, а затем заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги.
Спецоперацию по задержанию негодяя провели полицейские Украины и Молдовы в Одессе. Уточняется, что был задержан гражданин другой страны.
Спецоперация прошла при содействии Интерпола и Европола.
"Украинские и молдавские коллеги были на постоянной связи, обсуждали детали проведения совместной полицейской спецоперации", - рассказали в Нацполиции.
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