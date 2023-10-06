Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, россия атаковала ударными беспилотниками.
«Враг в очередной раз целил по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района.
Повреждено зернохранилище, загорелись 9 грузовиков. Пожар ликвидирован», - рассказали в Одесской ОГА.
Пострадавших нет. На месте работают все пнеобходимые службы.
«Внимание: функционирование паромной переправы временно остановлено», - срочно предупреждают в ОГА.
В Госпогранслужбе также сообщили, что временно приостановлена работа паромного пункта пропуска «Орловка».
"Там проходят меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате нападения люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Водителей просят выбирать другие пути в Румынию.
Напомним, что с утра российские захватчики атаковали Харьков. Под удар попала гражданская инфраструктура.
Сообщалось, что есть попадания в Киевском и Основянском районах.
Идет разбор завалов.
ОБНОВЛЕНО:
Известно, что к медикам экстренной медицинской помощи обратилось 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий.
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Началась новая жестока аката, гремят взрывы.
Также сообщалось, почему Крымский мост до сих пор стоит - есть две причины.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.