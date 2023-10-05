По действующему законодательству ему грозит штраф или исправительные работы на срок от одного до двух лет.

Полицейские в Одессе раскрыли схему обмана в Интернете, в которой 19-летний местный житель обещал увеличение денег за минимальный вклад. Молодой аферист рекламировал свою схему в социальных сетях, пытаясь привлечь граждан. Подробности сообщили в Нацполиции.

Он предлагал людям внести всего 400 гривен на свою банковскую карту с обещанием выплатить им 2000 гривен в будущем. Две женщины решили испытать эту схему и передали ему всего 800 гривен.

Но после получения денег аферист изобрел еще одно условие, утверждая, что для получения прибыли нужно заплатить комиссионный сбор в размере 1109 гривен за банковский перевод. Одна из женщин согласилась внести эти дополнительные средства, но другая отказалась. После этого аферист немедленно заблокировал доступ к обоим потерпевшим.

Полиция установила личность мужчины, задержала его и изъяла его мобильный телефон, с помощью которого он совершал свои аферы. По имеющимся доказательствам, собранным правоохранителями, следователи сообщили молодому человеку о подозрении согласно статье 190 части 1 и части 2 Уголовного кодекса Украины.

По действующему законодательству ему грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 51,000 до 68,000 гривен, или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

Последние новости Украины:

Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинение предъявлено военкому.

Также Politeka сообщала, одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.