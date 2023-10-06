В Одессе мужчина случайно поймал рыбу, которую всего несколько раз видели в Черном море.

Известно, что речь идет о темном морском окуне, которого еще называют окунь Шлегеля.

Об этом стало известно на странице Ихтиологического общества Украины в Фейсбуке.

Сейчас есть информация всего о двух зарегистрированных случаях отлова данного вида окуня в водах Черного моря.

Отмечается, если будет третий отлов, это будет означать, что в Черном море официально появился новый ихтиологический вид.

Кроме того, известно, что родина происхождения этого вида рыбы – дальневосточные водоемы.

Окунь обитает и в Северном море, также в Средиземном, встретить их можно и в Босфоре.

Скорее всего, окунь заплыл в наши воды с балластными водами судов, идущих в Черное море через Босфор.

"В первый раз такого вижу", - пишут в комментариях.

Напомним, в городе Одесса произошло неприятное событие, когда 46 курсантов одного из лицеев города были госпитализированы. Врачи, принявшие курсантов, утверждают о массовом отравлении.

В рамках расследования назначено проведение ряда экспертиз. Правоохранители активно изучают все обстоятельства этого события.

Следует отметить, что в Одесской области за последние дни зафиксировано увеличение случаев отравления рыбой и морепродуктами.

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