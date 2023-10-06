В Одесской области пограничники вместе с стражами порядка из Национальной полиции обнаружили и прекратили действие незаконного пути для уклонения от границного контроля. Схему организовал иностранец, привлекший сообщника. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители задержали организатора этой схемы, когда получал деньги за свои услуги. По данным следствия, за полученные средства он должен помочь военнообязанному пройти через "зеленый коридор" на границе с Румынией и Молдовой.

Оказалось, что организатором этой нелегальной деятельности был гражданин Сирии, который находился в Украине как лицо без гражданства и искал волонтеров среди знакомых, желавших покинуть нашу страну.

В дополнение к этому сириец прибыл в Украину еще до начала полномасштабной войны с целью получения образования. Чтобы сделать свой "бизнес" более эффективным, он привлек сообщника, который давал консультации военнообязанным по деталям действий по их дальнейшей легализации в одной из стран Европейского Союза.

За свои услуги мужчина требовал более 11 тысяч долларов. Его задержали и объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка через границу Украины). Ему грозит от шести до девяти лет лишения свободы, а также возможна конфискация его имущества.

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