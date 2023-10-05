В ближайшее время планируется провести реконструкцию внешней электросети уличного освещения на территории Одесской областной клинической больницы, расположенной на улице Академика Заболотного в Одессе. Об этом было объявлено в тендере, опубликованном на платформе публичных закупок Prozorro.

Заказчиком работ по реконструкции внешней электросети уличного освещения является департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации.

Общая стоимость этих работ оценена в большую сумму средств, а именно – 11,8 миллиона гривен. Выбор подрядчика для выполнения работ намечен на 9 октября. Согласно условиям этого тендера все работы должны быть завершены до 31 декабря 2023 года.

Кроме этой модернизации электросети наружного освещения, на территории областной больницы также предусматривается ремонт территории, стоимость которого оценена в 35 миллионов гривен.

Согласно техническому заданию, на территории больницы планируется обновить кабельную линию для наружного освещения, установить более 90 опор и смонтировать 116 светильников. Кроме того, предусмотрено восстановление тротуаров в местах прокладки кабеля и обрезки 20 деревьев.

В начале февраля 2022 года Департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации объявил тендер на сумму более миллиарда гривен. Планировалось выделить средства из государственного бюджета на ремонт больниц с целью включения этого проекта в президентскую программу "Большая стройка". Однако этот тендер был отменен.

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