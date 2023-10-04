Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также проводится расследование действий других лиц, причастных к этой незаконной схеме.

Директор одного из коммунальных предприятий Измаильского горсовета получил подозрение за завладение бюджетными средствами в особо крупном размере при оказании услуг по менеджменту при реализации международного грантового проекта.

По данным Офиса генерального прокурора, подозреваемый, занимавший должность менеджера этого проекта, проверял и одобрял отчеты о выполнении работ по оказанию управленческих услуг при реализации указанного проекта.

С целью завладения грантовыми средствами он привлек к этой схеме предприятие, которое подконтрольно ему и должно было оказывать управленческие услуги при внедрении проекта. Согласно заключенному договору, эта компания должна была осуществлять ряд конкретных услуг, таких как управление и координация проекта, отчетность, разработка плана мониторинга проекта и управление рисками.

Однако фактически они не предоставляли никаких услуг, ограничиваясь составлением статистической отчетности по выполнению проекта и общению с грантодателями.

Эти незаконные действия нанесли значительный ущерб в сумме более 7 миллионов гривен. Средства были выделены Украине для реализации совместной операционной программы Украина-Румыния 2014-2020, в рамках которой должны были строить канализационные сети в Измаиле Одесской области.

К сожалению, на сегодняшний день эти сети не работают должным образом.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого, а также проводится расследование действий других лиц, причастных к этой незаконной схеме.

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