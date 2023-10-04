россия отклонила продление "зернового соглашения" и заявила о прекращении ее действия 18 июля и начала угрожать всем судам, которые зайдут в порты Одессы.

За сентябрь удалось агропродукции вывезли из портов Большой Одессы с помощью временного коридора. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время эфира телемарафона "Единые новости".

Как отметил Тарас Высоцкий , эти суда вывозят разнообразную продукцию, включая аграрные товары, но не только для экспорта сельскохозяйственной продукции. За сентябрь сумели вывезти около 50 тысяч тонн через этот коридор. Эта инициатива только разворачивается.

По его словам, Украина не рассматривает варианты сотрудничества с россией по экспорту продукции, но активно работает над этим вопросом с Турцией, ООН и другими западными партнерами.

Для обеспечения поставок зерна Украина использует Дунайский регион, несмотря на постоянные обстрелы инфраструктуры, а также с помощью железной дороги и сухопутных маршрутов. Автомобильный транспорт используется меньше.

Отметим, что россия отклонила продление "зернового соглашения" и заявила о прекращении ее действия 18 июля, направив возражения Турции, Украине и ООН. В результате 20 июля Украина объявила, что будет рассматривать все суда, направляемые в порты Одессы, как потенциальные перевозчики военных грузов.

В августе Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" для перемещения судов, направленных на африканские и азиатские рынки, обходя блокаду россии после прекращения ею соглашения, гарантировавшего экспорт во время войны.

Украина также предложила этот маршрут Международной морской организации для судов, застрявших в украинских портах во время полномасштабной войны.

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