Мужчину задержали почти с 1,4 килограммами кокаина, который он назначил для сбыта. Своего малолетнего ребенка он тоже втянул. Как сообщили в Нацполиции, за это преступление ему может грозить наказание от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, 40-летний одесский житель создал план сбыта кокаина оптовым покупателям на территории Одесской области.

Правоохранители провели ряд розыскных и следственных действий и задержали мужчину на одной из улиц города. Стоит отметить, что он пытался скрыть наркотики, взяв с собой маленькую дочь и скрывая наркотики в ее рюкзаке.

Во время задержания изъяли около 680 грамм наркотических средств, которые позже подтвердил экспресс-тест на кокаин. Еще около 700 граммов подобных наркотиков изъяли во время обыска в его доме.

Вещественные доказательства были направлены на экспертизу для подтверждения их происхождения и веса. Согласно собранным доказательствам, следователи полиции, при поддержке Малиновской окружной прокуратуры города Одессы, объявили подозрение мужчине в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в больших размерах с целью сбыта.

Это преступление карается лишением свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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