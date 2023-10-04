Его могут наказать за совершенное ограничением или лишением свободы сроком до трех лет.

На территории Одесской области задержан 17-летний юноша, подозреваемый в совершении незаконного лишения свободы 51-летний одессит, у которого он арендовал жилье. Об этом было сообщено пресс-службой Национальной полиции Одесской области.

По следственным данным, 17-летний парень прибыл в Одессу из другой области в поисках работы и жилья для последующего проживания. После приезда в город Одесса он начал арендовать комнату у 51-летнего местного жителя, но решил покинуть это жилье всего за несколько дней. Между ними возник спор. Юноша потребовал отдать задаток, но арендатор уже не имел необходимой суммы.

Ссора между парнем и арендатором квартиры превратилась в физическую конфронтацию, во время которой малолетний парень избил старшего мужчину, а затем привязал его к батарее и скрылся.

Муж оставался в этом состоянии в течение двух часов, пока его крики не услышали прохожие. Они сразу вызвали правоохранителей и скорую помощь.

Уточняется, что злоумышленник - 17-летний парень был задержан в Подольске. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы человека. Его могут наказать за совершенное ограничением или лишением свободы сроком до трех лет.

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