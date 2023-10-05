В городе Одесса 57-летняя женщина была задержана за размещение антиукраинского контента в пророссийских чат-ботах, где она призвала россиян скорее приходить в Одессу и поддерживала агрессивные действия государства-агрессора.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесщины.
По данным правоохранителей, эта местная жительница использовала популярный мессенджер для выражения поддержки российской федерации, оправдывая ее военную агрессию против Украины и выражая нетерпение присоединения к россии.
Она даже призвала к уничтожению подразделения спецслужбы, фиксирующей преступления россии. Одним из ее провокационных высказываний был призыв к гражданам россии прибывать в Одессу, обещая им много возможностей. Также она утверждала, что только россия защищает граждан Украины. Кроме того, она отметилась пропагандистскими нарративами о том, что Украина не сможет существовать без россии.
Правоохранители изъяли мобильный телефон женщины с поличным. После собрания доказательств совершения уголовного правонарушения, женщине было поставлено в известность о подозрении по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, что касается коллаборационной деятельности, то есть публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора.
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