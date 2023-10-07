Досудебное расследование сейчас проводится Следственным управлением ГУНП в Одесской области.

За процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры семи человек было сообщено о подозрении в связи с незаконной порубкой деревьев в лесных насаждениях, имевших статус защитных. Подробности сообщили Офису генерального прокурора.

По результатам расследования установлено, что житель Раздельнянского района организовал преступную группу, в состав которой вошли три его соотечественника, а также должностное лицо Захаровской Объединенной территориальной общины (ОТГ), эколог и работник Павловского лесничества.

Эта группа совершила порубку деревьев в лесном массиве "дуб пушистый", занесенном в Красную книгу Украины, на территории ботанического заказника "Павловский" в Захаровской ОТГ Одесской области.

Подозреваемые были задержаны в ходе порубки деревьев и вывоза следующей партии древесины. Размер нанесенного ущерба природе устанавливается, и продолжается осмотр лесных участков.

Во время проведения обысков в местах происшествия и жительства подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли более 30 кубометров древесины и другие лесоматериалы, автомобиль "КАМАЗ", бензопилы, топоры, мобильные телефоны и записи.

Досудебное расследование проводится Следственным управлением ГУНП в Одесской области, а оперативное сопровождение – Управлением специализированного реагирования ГУНП в Одесской области.

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