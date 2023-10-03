В Одесской области местные жители не поддержали переименование площади Льва Толстого.

Так, в воскресенье, 1 октября, в Одессе завершилось обсуждение вопросов переименования улиц города.

О результатах голосования сообщили на сайте горсовета.

Сообщается, что электронное обсуждение проходило на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в спецсервисе «Общественное обсуждение».

Большую часть предложенных названий участники голосования одобрили, однако переименовывать площадь Льва Толстого на имя Менделе Мойхер-Сфорима местные не захотели.

Против смены названия площади проголосовали 221 гражданин, за всего 158.

Участники опроса не поддержали переименование переулка Черепановых на Резервный, за – 105 голосов, против – 111.

Переименование улиц в Одессе продолжается.

Напомним, в Одесской области повредили зеркальный туалет за 3 млн гривен, злоумышленнику удалось найти.

Так, в городе Южное местный мужчина повредил только что построенный арт-объект.

Речь идет о зеркальном туалете за 3 млн гривен.

Вандал сломал водосточные трубы, а также зеркальную поверхность практически всех стен поцарапал камнями.

К счастью, благодаря камерам наблюдения, полиция оперативно обнаружила 34-летнего мужчину.

Пока известно, что его привлеку

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