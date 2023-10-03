Так, в Измаильском районе пьяный школьник на мопеде наехал на пешехода.
Как сообщили полицейские Одесщины, 16-летний житель села Новоселовка с 13-летним другом после празднования дня рождения возвращались домой на мопеде.
16-летний молодой человек за рулем мопеда на неосвещенной дороге наехал на 23-летнего парня, который шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.
В результате трое участников аварии сейчас в больнице, им оказывается помощь и устанавливаются окончательные диагнозы.
Водителя мопеда проверили на состояние алкогольного опьянения – он был нетрезв.
Следственные отделения полиции №2 Измаильского отдела полиции открыли досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.
Транспортное средство помещено на арестплощадку, назначен ряд экспертиз.
Правоохранители также проводят проверку по факту употребления несовершеннолетними алкоголя по результатам которой будет принято решение о привлечении родителей к админответственности.
Следствие продолжается.
К слову, недавно В Одесской области подросток на мопеде сбил трехлетнего ребенка, появились подробности.
установлено, что 13-летний местный житель с разрешения матери ехал на ее мопеде.
В какой-то момент подросток не справился с управлением транспорта и слетел с дороги.
3-летний мальчик как раз гулял с мамой возле своего дома, когда на него наехал 13-летний подросток за рулем мопеда.
Ребенка доставили в районную больницу с травмами головы, подросток в аварии не пострадал.
Известно, что полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Напомним, в десские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.
Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.
Также Politeka сообщала, что одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.