В Одесской области пьяный школьник на мопеде сбил пешехода.

Так, в Измаильском районе пьяный школьник на мопеде наехал на пешехода.

Как сообщили полицейские Одесщины, 16-летний житель села Новоселовка с 13-летним другом после празднования дня рождения возвращались домой на мопеде.

16-летний молодой человек за рулем мопеда на неосвещенной дороге наехал на 23-летнего парня, который шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

В результате трое участников аварии сейчас в больнице, им оказывается помощь и устанавливаются окончательные диагнозы.

Водителя мопеда проверили на состояние алкогольного опьянения – он был нетрезв.

Следственные отделения полиции №2 Измаильского отдела полиции открыли досудебное расследование по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство помещено на арестплощадку, назначен ряд экспертиз.

Правоохранители также проводят проверку по факту употребления несовершеннолетними алкоголя по результатам которой будет принято решение о привлечении родителей к админответственности.

Следствие продолжается.

К слову, недавно В Одесской области подросток на мопеде сбил трехлетнего ребенка, появились подробности.

установлено, что 13-летний местный житель с разрешения матери ехал на ее мопеде.

В какой-то момент подросток не справился с управлением транспорта и слетел с дороги.

3-летний мальчик как раз гулял с мамой возле своего дома, когда на него наехал 13-летний подросток за рулем мопеда.

Ребенка доставили в районную больницу с травмами головы, подросток в аварии не пострадал.

Известно, что полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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