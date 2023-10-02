Утром в понедельник, 2 октября, в полицию поступило сообщение об исчезновении двух 13-летних ребят из села Выгода Одесской области.

Друзья пошли вместе на прогулку еще накануне днем. Сначала родители надеялись найти сыновей самостоятельно. Они предполагали, что дети, возможно, уехали куда-то, поскольку их видели у железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, к правоохранителям родители разыскиваемых обратились после того, как одежда одного из парней была найдена охранником искусственного водоема для полива виноградников в селе Березань.

По полученной информации, полицейские и спасатели начали на месте поисковую операцию, и через несколько часов обоих детей удалось обнаружить, но, к сожалению, они были без признаков жизни.

Водолазы подняли тела погибших со дна водоема. По предварительным данным, причиной смерти подростков было утопление.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тела мальчиков будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить окончательную причину смерти.

Тем временем в Николаевской области водолазы ГСЧС изъяли из воды тело мужчины. Сообщается, что во время рыбалки и водоеме в селе Красное Поле перевернулась лодка, в которой находились 16-летний подросток и его дедушка. Дедушка пытался спасти внука, но ушел под воду. Подростка спасли местные жители.

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Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

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