Сейчас полиция Одесской области устанавливает были ли в этом задействованы другие должностные лица.

Сотрудники ДБР совместно с Национальной полицией Одесской области арестовали правоохранителя, который организовывал незаконную деятельность по переправке военнообязанных лиц за границу, используя поддельные медицинские выводы о непригодности к военной службе. Подробности были сообщены в пресс-службе ДБР.

Расследование показало, что в обмен на сумму в 10 тысяч долларов США этот правоохранитель обещал предоставить клиентам фальшивые медицинские справки с "правильными" выводами военно-врачебной комиссии и удалением их из военного учета по медицинским показаниям.

После этого он предлагал помочь этим лицам беспрепятственно пересечь границу Украины, используя поддельные документы. В настоящее время расследуется, как именно этот милиционер планировал создавать фальшивые документы и были ли в этом задействованы другие должностные лица.

Во время задержания правоохранителя "на горячем" было изъято денежное вознаграждение за предоставление такой услуги.

Этому лицу было предъявлено обвинение во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК Украины), согласно которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Расследование по установлению других правонарушений продолжается. Процессуальное руководство проводится Одесской прокуратурой в сфере обороны Южного региона.

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