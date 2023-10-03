В системе электронных закупок было объявлено о поиске подрядчика для проведения капитального ремонта лифтов в Одессе.

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета обнародовал ряд тендеров по выбору подрядной компании, которая выполнит ремонт лифтов. В системе электронных закупок Prozorro открыли тендер.

В системе электронных закупок Prozorro было объявлено о поиске подрядчика для проведения капитального ремонта лифтов по следующим адресам:

Ицхака Рабина, 4 - стоимость работ составляет 1 миллион 659,7 тысячи гривен.

Добровольского, 150 – стоимость ремонта составляет 1 миллион 355,5 тысяч гривен.

Добровольского, 122 корпус 1 - работы оцениваются в 2 миллиона 81,5 тысячи гривен.

Шишкина, 58/1 - стоимость ремонта составляет 1 миллион 353,7 тысячи гривен.

Проспект Небесной Сотни, 14-Б – работы оцениваются в 1 миллион 351,3 тысячи гривен.

Проспект Небесной Сотни, 16 - стоимость ремонта составляет 1 миллион 354,6 тысячи гривен.

Итак, общая ожидаемая стоимость этих закупок составляет 9 миллионов 156,4 тысячи гривен. Все аукционы запланированы на 9 октября, а завершить работы планируется к 31 декабря 2024 года.

Эти закупки проходят в формате открытых торгов с особенностями. Такие торги предусматривают более короткий срок подачи предложений и квалификации, что делает их более быстрыми по сравнению со стандартными процедурами закупок.

Также стоит отметить, что во время таких торгов обычно нет конкурентов, и участникам не нужно проходить аукцион.

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