Аукцион по выбору исполнителя работ на 35 миллионов запланирован в Одессе на 5 октября.

На территории Одесской областной клинической больницы, расположенной на улице Академика Заболотного, запланировано провести значительный капитальный ремонт и совершенствование благоустройства. Расходы на эти работы оцениваются в сумму более 35 миллионов гривен. Тендер на ремонт был объявлен на портале.

Заказчиком этого проекта является департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации.

Техническое задание предусматривает работы, которые должны быть выполнены при капитальном ремонте и обновлении территории больницы.

Это включает в себя реконструкцию дорог на общую площадь 6803 квадратных метров, восстановление проездов и парковочных мест площадью более 4000 квадратных метров, а также ремонт тротуаров на около 5700 квадратных метров. Кроме того, в проекте включено нанесение дорожной разметки и установку малых металлических конструкций. Общая стоимость этого объявленного тендера составляет 35443594 гривен.

Аукцион по выбору исполнителя запланирован на 5 октября. Победитель аукциона обязан завершить все работы к 1 мая 2024 года.

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