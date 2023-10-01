По этому обвинению виновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности.

Расследование, проведенное следователями Национальной полиции, раскрыло случай растраты средств в размере более 2 миллионов гривен. Схему разработал руководитель одного из управлений. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Стало известно, что при закупке медицинских кислородных генераторов для Одесской городской больницы №8 для лечения больных COVID-19.

Уточняется, что это должностное лицо Одесского городского совета сознательно перечислило подрядчику полную сумму тендера, которую он выиграл на поставку и установку медицинских генераторов кислорода. Хотя в соответствии с постановлением Кабинета Министров операции по ввозу и поставке такого оборудования освобождаются от налогообложения НДС и пошлины. Сумма в данном случае составила 14,1 миллиона гривен, включая более 2 миллионов гривен НДС.

На основании результатов досудебного расследования следователи Главного следственного управления Национальной полиции под руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении этому лицу в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах в составе организованной группы.

По этому обвинению ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

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