В Одесской области разоблачен на взяточничестве глава райсуда, его поймали "на горячем".

За взятку чиновник обещал местному обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу.

Как сообщает Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро, был разоблачен и. о. председателя одного из районных судов Одесщины, что за взятку хотел принять «правильное» судебное решение.

За деньги чиновник обещал мужчине обеспечить иск и документы по гражданскому делу.

СБУ и НАБУ поймали руководителя суда «на горячем» сразу после получения взятки и принятия «обещанного» решения.

Сообщается, что сейчас решается вопрос о сообщении главе райсуда о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК.

Известно, что продолжается расследование для установления обстоятельств преступления.

Взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

К слову, в Одесской области аферисты продавали в интернете несуществующие товары, что известно о мошеннической схеме.

29-летний заключенный в Одесской области разместил объявление о продаже «Volkswagen Touareg» по цене ниже рыночной.

Как сообщили в Нацполиции, машиной заинтересовалась одесситка и позвонила по телефону "продавцу".

Аферист сообщил, что начнет заниматься переоформлением авто, как только женщина внесет задаток в сумме 6000 гривен на его карточку.

Как только злоумышленник получил средства – сразу заблокировал обманутую женщину.

Похожую схему использовал 39-летний заключенный, только он "продал" дрова из дуба, акации и ясеня по низким ценам, только по предоплате.

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