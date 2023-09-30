За взятку чиновник обещал местному обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу.
Как сообщает Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро, был разоблачен и. о. председателя одного из районных судов Одесщины, что за взятку хотел принять «правильное» судебное решение.
За деньги чиновник обещал мужчине обеспечить иск и документы по гражданскому делу.
СБУ и НАБУ поймали руководителя суда «на горячем» сразу после получения взятки и принятия «обещанного» решения.
Сообщается, что сейчас решается вопрос о сообщении главе райсуда о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК.
Известно, что продолжается расследование для установления обстоятельств преступления.
Взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
К слову, в Одесской области аферисты продавали в интернете несуществующие товары, что известно о мошеннической схеме.
29-летний заключенный в Одесской области разместил объявление о продаже «Volkswagen Touareg» по цене ниже рыночной.
Как сообщили в Нацполиции, машиной заинтересовалась одесситка и позвонила по телефону "продавцу".
Аферист сообщил, что начнет заниматься переоформлением авто, как только женщина внесет задаток в сумме 6000 гривен на его карточку.
Как только злоумышленник получил средства – сразу заблокировал обманутую женщину.
Похожую схему использовал 39-летний заключенный, только он "продал" дрова из дуба, акации и ясеня по низким ценам, только по предоплате.
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