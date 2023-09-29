В Одесской области юноша систематически обворовывал магазин и за это ему грозит немалый срок.

16-летний житель Одесского района в течение месяца трижды похищал товары из магазина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.

Так, юноша похищал беспроводные наушники, также он украл два раскладных ножа.

Сумма материального ущерба, нанесенного магазину, составила более 1000 гривен.

Похищенное имущество полицейские изъяли, а юноше сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Похищенное имущество полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовных производств в качестве вещественных доказательств, следствие продолжается.

К слову, жителю Львова суд вынес приговор после того, как мужчина неоднократно воровал из магазинов алкогольные напитки.

Воровство львовянин совершал показательно, прямо на глазах у продавцов.

В общей сложности мужчина наведывался в этот магазин семь раз за пивом или слабоалкогольным напитком, даже дважды в день.

Мужчина в суде признал свою вину и раскаялся.

Ранее он был судим за уголовные правонарушения, однако судимость была погашена.

Суд признал жителя Львова виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет.

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