Так, в Одесской области экс-военнослужащему Оперативного командования "Юг" сообщили о подозрении.

Как сообщили 29 сентября в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, мужчину задержали после получения взятки.

Сообщается, что в сентябре 2023 года экс-военнослужащий требовал от военного 1500 долларов.

За эти средства он пообещал помочь с переводом призывника в небоевое подразделение.

Экс-военнослужащего задержали после получения денег.

Известно, что бывшему военному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что ему выбирают меру пресечения.

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По данным следствия, подозреваемый организовал схему, которая предусматривала ежемесячные взятки от рыбохозяйственных кооперативов за незаконную деятельность по разведению и вылову рыбы.

В случае отказа от ежемесячных платежей в сумме 240 тысяч гривен, чиновник использовал угрозы.

Правоохранители разоблачили подозреваемого, получавшего 6400 долларов.

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