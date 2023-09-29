Так, в Одесской области экс-военнослужащему Оперативного командования "Юг" сообщили о подозрении.
Как сообщили 29 сентября в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, мужчину задержали после получения взятки.
Сообщается, что в сентябре 2023 года экс-военнослужащий требовал от военного 1500 долларов.
За эти средства он пообещал помочь с переводом призывника в небоевое подразделение.
Экс-военнослужащего задержали после получения денег.
Известно, что бывшему военному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Сообщается, что ему выбирают меру пресечения.
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По данным следствия, подозреваемый организовал схему, которая предусматривала ежемесячные взятки от рыбохозяйственных кооперативов за незаконную деятельность по разведению и вылову рыбы.
В случае отказа от ежемесячных платежей в сумме 240 тысяч гривен, чиновник использовал угрозы.
Правоохранители разоблачили подозреваемого, получавшего 6400 долларов.
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