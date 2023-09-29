В Одесской области аферисты продавали в интернете несуществующие товары, что известно о мошеннической схеме.

Так, 29-летний заключенный в Одесской области разместил объявление о продаже «Volkswagen Touareg» по цене ниже рыночной.

Как сообщили в Нацполиции, машиной заинтересовалась одесситка и позвонила по телефону "продавцу".

Аферист сообщил, что начнет заниматься переоформлением авто, как только женщина внесет задаток в сумме 6000 гривен на его карточку.

Как только злоумышленник получил средства – сразу заблокировал обманутую женщину.

Похожую схему использовал 39-летний заключенный, только он "продал" дрова из дуба, акации и ясеня по низким ценам, только по предоплате.

Обманутый мужчина отправил «продавцу» на банковскую карту задаток 2500 гривен, и тоже был заблокирован.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 51000 до 68000 гривен, или исправительных работ сроком до 2 лет, или ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы до трех лет.

Правоохранители устанавливают причастность злоумышленников к подобным преступлениям. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области повредили зеркальный туалет за 3 млн гривен, злоумышленнику удалось найти.

В городе Южное местный мужчина повредил только что построенный арт-объект.

Речь идет о зеркальном туалете за 3 млн гривен.

Вандал сломал водосточные трубы, а также зеркальную поверхность практически всех стен поцарапал камнями.

К счастью, благодаря камерам наблюдения полиция оперативно нашла 34-летнего мужчину.

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