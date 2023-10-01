В Одессе охранник отказался от мобилизации, потому что он "содержит семью". В частности, в городе Одесса мужчина отказался от мобилизации, мотивируя это необходимостью обеспечивать свою семью в связи с сложным финансовым положением. Как следствие, он был осужден во время судебного слушания. Это было установлено в приговоре Суворовского районного суда Одессы.

По материалам судебного решения, мужчину 6 апреля 2023 года Военно-врачебная комиссия признала способным к военной службе. В тот же день ему была вручена повестка, и он должен был прибыть в военный комиссариат и службу в армии. Однако мужчина не выполнил этот вызов.

На суде мужчина, отец двоих детей, признал свою вину. Он рассказал, что неофициально работает как телохранитель и должен гарантировать финансовую поддержку своей семье, поэтому письменно отказался от мобилизации. Мужчина добавил, что его семья находится в тяжелом экономическом положении.

Суд признал мужчину из Одессы виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако этот срок был быстро заменен на один год испытательного срока под наблюдением. Следует отметить, что это решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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