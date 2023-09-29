В Одесской области повредили зеркальный туалет за 3 млн гривен, злоумышленника удалось найти.

Так, в городе Южное местный мужчина повредил только что построенный арт-объект.

Речь идет о зеркальном туалете за 3 млн гривен.

Вандал сломал водосточные трубы, а также зеркальную поверхность практически всех стен поцарапал камнями.

К счастью, благодаря камерам наблюдения полиция оперативно нашла 34-летнего мужчину.

Пока известно, что его привлекут к ответственности за хулиганство, мужчине готовятся выписать штраф

Кроме того, в мэрии города добавили, что арт-объекту был нанесен ущерб в 500 тысяч гривен.

К слову, построенное здание было в 2021 году, но чудо-туалет не работал ни дня.

Источник: yuzhny.info.

Напомним, депутаты Одесского горсовета не поддержали упразднение выделения 10 миллионов на ремонт Киевского суда.

Сообщается, что отмену космически дорого ремонта поддержали только 20 депутатов.

Депутаты приняли решение, несмотря на митингующих, коллег и присутствующего депутата Верховной Рады, который пообещал в дальнейшем сопровождать работы по строительству депутатскими запросами.

Депутаты проигнорировали многочисленные митинги возле Одесского городского совета, люди не раз выходили в поддержку защитников и против скандальных тендеров.

Последние новости Украины:

Присвоили 1,2 млн на строительстве спортплощадок для защитников: детали коррупционной схемы в Одесской области.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что бы логерку из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".