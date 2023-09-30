Так, в заведениях высшего образования в Одесской области фиксируют больше всего обращений относительно нарушений языкового закона.

Об этом сообщила на брифинге в "Ukraine Media Center" представитель уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

По ее словам, начиная с начала года в Украине прошло одиннадцать мер госконтроля, которые касались заведений высшего образования, пять из них в Одесской области.

Благодаря госконтролю поступило обращение с фактами использования российского рабочими вузов.

Преподаватели, которые нарушали закон о языке, как правило, оправдываются, говоря, что делали это по просьбе студентов, или они всегда так преподавали.

Также она добавила, что студенты присылают видео доказательства с записями лекций на русском.

"Интересная ситуация получается: одни студенты спрашивают, чтобы им объясняли негосударственным языком, а другие студенты параллельно это фиксируют и отправляют обращение", - говорит Присяжнюк.

К слову, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, между мужчинами произошел конфликт из-за замечаний.

Мужчину возмутил данный факт и он избил потерпевшего, после чего скрылся.

Последние новости Украины:

Очередной скандал разразился в Николаеве, видео: "Я не понимаю твой язык".

Как сообщала Politeka, новый языковой скандал разразился в Украине, на этот раз инцидент произошел в Днепре.

Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал: "В этой ситуации я...".