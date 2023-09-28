В настоящее время известному должностному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Чиновнику управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области было предъявлено подозрение в неправомерном извлечении выгоды за процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему, которая предусматривала ежемесячные взятки от рыбохозяйственных кооперативов за незаконную деятельность по разведению и вылову рыбы.

В случае отказа от ежемесячных платежей в сумме 240 тысяч гривен, чиновник использовал угрозы закрытия предприятия путем составления фиктивных протоколов о нарушении режима отлова рыбы и использования озера. Это могло привести к аннулированию необходимой разрешительной документации для функционирования предприятия.

Правоохранители разоблачили подозреваемого, который получал 6400 долларов США от руководителя кооператива за незаконный рыбный промысел на озере Катлабух в Измаильском районе Одесской области.

В настоящее время известному должностному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины Главного управления Национальной полиции в Одесской области, оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

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