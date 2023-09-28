В Одесской области человеческая безответственность едва не уничтожила более 100 жилых домов.

Спасатели вместе с пожарными местной пожарной охраны, сотрудниками полиции более четырех часов боролись с масштабным пожаром в Киевском районе Одессы.

Как сообщает ГСЧС, сильный огонь вспыхнул у жилых домов.

Известно, что вспыхнула сухая трава у жилых домов на площади более 10 га.

Спасатели сделали все возможное, чтобы не дать распространиться огню на жилые дома.

Однако пожар перекинулся на 5 домов, более ста зданий удалось спасти.

Спасатели среди вероятных причин пожара назвали неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

"Будьте сознательными. Сжигание сухой растительности приводит к большому бедствию и наносит многочисленные убытки, а иногда и уносит жизнь!", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажиры автобуса рассказали, что им пришлось пережить на пункте пропуска "Орловка" во время обстрела.

Так, пассажиры, в частности, рассказали о героизме водителей.

В Фейсбуке пассажиры рассказали о героических поступках водителей, как не растерялись, а помогли людям в сложной ситуации.

Так, на паромной переправе "Орловка" в пограничном пункте пропуска было немало людей и пассажиров.

Во время вражеских обстрелов многие проходили паспортный контроль.

"Спасибо нашим мужественным украинским мужчинам-водителям. С холодной головой и горячим сердцем они взяли все в свои руки. Спасали всех детей и женщин не только в нашем автобусе, но и других, которые двигались в нашем направлении. Пока мы беспокоились о документах, оставшиеся у пограничников, водители Артем и Дмитрий приняли решение спасать жизнь людей, а не бумажки, и дали команду ехать дальше", - говорится в сообщении.

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