Сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области вместе со следователями следственного управления и аналитиками управления уголовного анализа ГУНП в Одесской области раскрыли преступную деятельность женщины из Раздельнянского района. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, в марте 2023 года 32-летняя жительница этого района решила воспользоваться без вести пропавшими военнослужащими ВСУ и их семьями для личного обогащения. Она начала собирать информацию в социальных сетях о без вести пропавших военных и их семей.

Далее, заслужив доверие граждан, она обращалась к ним, выдавая себя за волонтера, и давала им надежды и радостную весть: что их родственников нашли живыми.

Она продолжила вводить этих граждан в заблуждение, утверждая, что найденные военнослужащие нуждаются в финансовой помощи для лечения, питания и транспортировки в безопасное место. В этом контексте она просила граждан перечислять средства на ее банковский счет. Суммы, которые она просила, колебались от нескольких сот до нескольких тысяч гривен.

Собрав достаточно доказательств, полицейские сообщили женщине о подозрении в мошенничестве, а именно о завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Сейчас она находится под домашним арестом.

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