Так, депутаты Одесского городского совета не поддержали правки от своих коллег по отмене выделения 10 млн на ремонт суда, из-за которого возле мэрии четвертую неделю протестуют неравнодушные украинцы.
Сообщается, что отмену космически дорогостоящего ремонта поддержали только 20 депутатов.
Депутаты приняли решение, несмотря на митингующих, коллег и присутствующего депутата Верховной Рады, который пообещал в дальнейшем сопровождать работы по строительству депутатскими запросами.
Источник: intent.press.
Напомним, 25 августа состоялась внеочередная сессия Одесского городского совета, в ходе которой депутаты приняли выделение 106 миллионов гривен на реконструкцию здания Киевского районного суда.
Известно, что за эти кошки планируется достроить помещение для содержания конвоированных лиц.
У Одесского городского совета неоднократно проходили митинги в поддержку защитников и против скандальных тендеров.
Волонтеров и неравнодушных возле горсовета становится все больше - украинцы просят отменить огромные расходы из бюджета, потому что эти деньги могут быть полезны на фронте и спасти много жизней.
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Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.
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