Депутаты Одесского горсовета не поддержали упразднение выделения 10 миллионов на ремонт Киевского суда.

Так, депутаты Одесского городского совета не поддержали правки от своих коллег по отмене выделения 10 млн на ремонт суда, из-за которого возле мэрии четвертую неделю протестуют неравнодушные украинцы.

Сообщается, что отмену космически дорогостоящего ремонта поддержали только 20 депутатов.

Депутаты приняли решение, несмотря на митингующих, коллег и присутствующего депутата Верховной Рады, который пообещал в дальнейшем сопровождать работы по строительству депутатскими запросами.

Источник: intent.press.

Напомним, 25 августа состоялась внеочередная сессия Одесского городского совета, в ходе которой депутаты приняли выделение 106 миллионов гривен на реконструкцию здания Киевского районного суда.

Известно, что за эти кошки планируется достроить помещение для содержания конвоированных лиц.

У Одесского городского совета неоднократно проходили митинги в поддержку защитников и против скандальных тендеров.

Волонтеров и неравнодушных возле горсовета становится все больше - украинцы просят отменить огромные расходы из бюджета, потому что эти деньги могут быть полезны на фронте и спасти много жизней.

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