Такие незаконные действия наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

По инициативе Приморской окружной прокуратуры города Одессы владельцу 120-летнего особняка Гавсевича и руководителю предприятия-подрядчика было предъявлено подозрение в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, владелец особняка и сотрудник подрядной компании без соответствующих разрешений провели строительные работы, включая демонтаж ограждающих и несущих конструкций здания. Эти действия привели к разрушению объекта культурного наследия, включая конструктивные и архитектурно художественные элементы интерьера старинного помещения.

На данный момент решаются вопросы избрания меры пресечения для подозреваемых, разрушивших объект культурного наследия.

Проведение досудебного расследования осуществляется отделом противодействия №2 Офиса расследования и управления преследованием №1 Главного управления национальной полиции в Одесской области.

Такие незаконные действия наказываются штрафом до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.



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