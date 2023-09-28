Пассажиры автобуса рассказали, что им пришлось пережить на пункте пропуска Орловка во время обстрела.

Так, пассажиры, в частности, рассказали о героизме водителей.

В Фейсбуке пассажиры рассказали о героических поступках водителей, как не растерялись, а помогли людям в сложной ситуации.

Так, на паромной переправе "Орловка" в пограничном пункте пропуска было немало людей и пассажиров.

Во время вражеских обстрелов многие проходили паспортный контроль.

"Спасибо нашим мужественным украинским мужчинам-водителям. С холодной головой и горячим сердцем они взяли все в свои руки. Спасали всех детей и женщин не только в нашем автобусе, но и других, которые двигались в нашем направлении. Пока мы беспокоились о документах, оставшиеся у пограничников, водители Артем и Дмитрий приняли решение спасать жизнь людей, а не бумажки, и дали команду ехать дальше", - говорится в сообщении.

В компании пообещали предоставить водителям премии.

"Принимать быстрые решения и брать ответственность – это дорого стоит! Низкий поклон водителям за спасенные жизни!",

" Умиляющиеся мужеством и решимостью ваших действий! Вы лучшие!",

" Ребята настоящие герои! Не каждый из нас может сохранить холодную голову и принимать правильное решение в стрессовых ситуациях. Здоровье ребятам и Божьего благословения!",

" Я помню февраль '22. "В Одессе на вокзале /много/ людей из Мариуполя, как им добраться до переправы" и первый же коммент Георгия(надеюсь не спутала имя) "Автобус уехал, ждите. Вы отличные люди, все!!! И владелец и водители!!! Я верю, что ваши ангелы охранники очень сильны, потому что вы сами стали для многих Защитниками! Я верю в закон сохранения энергии, карма, судьбу... Как хотите отчитаться! Вам все добро обернется стократ!", - пишут в комментариях украинцы.

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