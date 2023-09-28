В боях против российских окупантов отдал жизнь 56-летний учитель из Одесской области, Владимир Калмык. Он решил добровольцем присоединиться к фронту уже с первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину.

По информации, Герой был членом 28-й отдельной механизированной бригады и 17 сентября подвергся артобстрелу врага во время наступления наших войск на Херсонском направлении. В его родном городе помнят Калмыка как теплого, щедрого человека.

Коллеги описывают его как доброго, искреннего человека, настоящего патриота, заботливого мужа, отца и дедушки. Он работал учителем физического воспитания в Беляевских лицеях №1 и №2.

Еще в начале учебного года он записал видеообращение-поздравление для своих коллег, в котором выражал лучшие пожелания мира для украинских детей и тайно верил в нашу Победу.

"Должен бы радоваться внукам, быть опорой любимой жене, сеять доброе, умное и вечное в сердцах юных воспитаников. Зато навечно пополнил Небесное войско, отдал жизнь за то, во что свято верил", - с грустью констатировали коллеги погибшего.

Посмертно Владимир Калмык был награжден отличием президента "За оборону Украины". Его отправили на последний путь 21 сентября, а его похоронили на городской Аллее Славы.

Источник: Беляевка City.

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