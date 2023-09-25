Правоохранители активно изучают все обстоятельства этого события и рассказывают о том, что случилось.

В городе Одесса произошло неприятное событие, когда 46 курсантов одного из лицеев города были госпитализированы. Врачи, принявшие курсантов, утверждают о массовом отравлении. Об этом подробнее сообщили в полиции Одесской области.

Врачи предоставили информацию полиции около 12 часов 25 сентября. По предварительным данным, курсантов доставили в больницу в ночь с симптомами отравления и пищевой токсикоинфекции. На данный момент мы знаем о 46 пострадавших, которые все несовершеннолетние. Количество пострадавших может изменяться, поскольку детали происшествия еще не устанавливаются.

Информация об этом случае зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по вопросам нарушения санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых случаев отравления. В рамках расследования назначено проведение ряда экспертиз. Правоохранители активно изучают все обстоятельства этого события.

Следует отметить, что в Одесской области за последние дни зафиксировано увеличение случаев отравления рыбой и морепродуктами.

В частности, 86-летнюю женщину из Татарбунари госпитализировали в больницу с диагнозом "острый гастроэнтероколит" после того, как она употребила соленую сельдь, которую приобрела на местном базаре. Также 21-летнюю беременную женщину из Нерубайского с аналогичным диагнозом доставили в Одесскую городскую инфекционную больницу. Она сообщила медицинским работникам, что употребила рыбные консервы и крабовые палочки.

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