Местные телеграмм-каналы публикуют видео, как утверждается, из поселка Ивановка Одесской области.

Девушки, судя по поведению, нетрезвые, решили развлечься на аллее погибших военных.

в Одессе скандал

Кроме того, в сети попала именно та часть видео, где одна из них предлагает править нужду на цветы, возложенные на могилах погибших защитников.

"- Я хочу в туалет
— полей цветочки
- покойников?
— а шо им? земля им пухом", - общаются между собой девушки, снимая на видео.

в Одессе скандал

В сети активно распространяется видео, разгорается скандал.

К слову, недавно сообщалось, что полиция Киевщины разоблачила злоумышленниц, цинично забравших цветы из могил защитников.

Известно, что в полицию поступила информация, как неизвестные на Интернациональном кладбище забрали декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщин, укравших вазы с цветами.

Полицейским удалось оперативно установить и задержать двух правонарушительниц.

женщины забрали цветы из могил защитников

Воровками оказались местные жители, которые, вероятно, хотели украсить собственные дома цветами, которые принесли украинцы на могилы защитников.

"Забрали, потому что очень красивые. В доме сейчас стоят у меня", - рассказала женщина полицейским.

Женщинам грозит до 7 лет лишения свободы.

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