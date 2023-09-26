В Одесской области девушки решили развлечься в совсем неподходящем для этого месте.

Местные телеграмм-каналы публикуют видео, как утверждается, из поселка Ивановка Одесской области.

Девушки, судя по поведению, нетрезвые, решили развлечься на аллее погибших военных.

Кроме того, в сети попала именно та часть видео, где одна из них предлагает править нужду на цветы, возложенные на могилах погибших защитников.

"- Я хочу в туалет

— полей цветочки

- покойников?

— а шо им? земля им пухом", - общаются между собой девушки, снимая на видео.

В сети активно распространяется видео, разгорается скандал.

К слову, недавно сообщалось, что полиция Киевщины разоблачила злоумышленниц, цинично забравших цветы из могил защитников.

Известно, что в полицию поступила информация, как неизвестные на Интернациональном кладбище забрали декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщин, укравших вазы с цветами.

Полицейским удалось оперативно установить и задержать двух правонарушительниц.

Воровками оказались местные жители, которые, вероятно, хотели украсить собственные дома цветами, которые принесли украинцы на могилы защитников.

"Забрали, потому что очень красивые. В доме сейчас стоят у меня", - рассказала женщина полицейским.

Женщинам грозит до 7 лет лишения свободы.

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