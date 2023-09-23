В некоторых районах Одессы отключили свет, в ДТЭК назвали причину и когда возобновят электроэнергию.

Так, в ДТЭК назвали причину отключения света 23 сентября в нескольких районах Одессы.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК необходимо для проведения ремонтных работ

"С 05:00 до 18:00 состоится плановое отключение света по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду", – сообщили в компании ДТЭК .

Плановое отключение состоится в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах.

"ДТЭК обеспечит светом от резервных электролиний объекты критической инфраструктуры и клиентов, где это технически возможно сделать. Извиняемся за неудобства", - сообщили в компании.

К слову, в Украине скоро нужно будет переводить часы на зимнее время, названа дата и как подстроить организм к новому режиму.

Летнее время в Украине длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В последнее воскресенье октября часы переводятся на 1 час назад – начинается зимнее время.

Ежегодно на зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября, в 2023 году это произойдет 29 октября в 4:00.

Каждую осень в Украине переводят часы на зимнее время, однако большинство украинцев воспринимают переход очень болезненно, ведь приходится подстраивать организм к новому режиму.

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