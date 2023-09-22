Сейчас жительнице Одесчины предъявлено обвинение по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины и ей грозит до 12 лет заключения.

Сотрудники Службы безопасности Украины осуществили задержание еще одного лица, работавшего на российские спецслужбы как информатор и участвовавшего в подготовке новой серии воздушных нападений российской федерации на Одесскую область. В частности, она готовила вражеские удары по 9 объектам Одесской области. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Эта злоумышленница передала оккупантам электронные координаты девяти объектов важной военной и критической инфраструктуры региона, включая укрепленные районы Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные железнодорожные объекты. Также эта российская агентка пыталась отслеживать направления полетов боевой авиации Вооруженных Сил Украины.

Служба безопасности обнаружила эту фигурантку на начальном этапе ее шпионской деятельности и немедленно информировала командование украинских войск о потенциальных угрозах воздушных атак со стороны россии. Меры были предприняты для защиты указанных объектов.

Злоумышленница была задержана при попытке передачи новых разведданных оккупантам. В результате этого успешного раскрытия заговора украинская спецслужба сумела предотвратить серию воздушных нападений от россии на "подготовленные" объекты на территории области.

Расследование установило, что задержанный является жительницей Черноморска и в предыдущем периоде активно поддерживала оккупантов и действовал в их пользу в социальных сетях. Спецслужбы рф использовали эту возможность для ее рекрутирования и вовлечения в шпионскую деятельность.

Сейчас ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины и ей грозит до 12 лет заключения. Злоумышленница находится под стражей.

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