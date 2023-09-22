Уже провели встречи с представителями епархии и международной делегацией из Италии по дальнейшему восстановлению собора.

Работы по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе продолжаются полным ходом после ракетного удара рф, значительно повредившего здание. Это произошло в ночь с 22 на 23 июля в результате очередной ракетной атаки агрессора. В настоящее время, спустя два месяца, осуществлен ряд важных мер, включая перекрытие крыши, демонтаж опасных конструкций и начало консервации сооружения.

В настоящее время Спасо-Преображенский собор выглядит как искалеченное тело, но, несмотря на все повреждения, он продолжает свою жизнь и функционирует. Даже с первого дня его открытия и после ракетного удара нижний храм остается в действии. Там проводятся богослужения, венчания и крещения младенцев.

Отец Мирослав, настоятель кафедрального собора, поделился информацией о текущем состоянии здания.

Он рассказал, что уже была снята поврежденная медная кровля и настил, а также установлены новые металлические конструкции, которые получили повреждения при взрыве. На сегодняшний день около 600 квадратных метров кровли уже было заменено. В результате ракетного удара все окна были разбиты, и их место занимают деревянные панели.

Важной задачей является своевременный ремонт крыши, особенно перед приближением холодов и началом дождей. В течение первой недели ликвидации последствий ракетного удара строители активно занимались демонтажем всех опасных висячих бетонных элементов, которые могли представлять угрозу для людей.

Наиболее поврежденной является стена, где расположен был алтарь, и ее демонтаж и строительство новой конструкции считается необходимыми мерами.

Уже провели встречи с представителями епархии и международной делегацией из Италии по дальнейшему восстановлению собора. На восстановление Спасо-Преображенского собора Одессы нужно более 200 миллионов гривен. Храмы города уже собирают пожертвования на этот проект.

Источник: Новости Live.

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