Так, полиция Одесщины ищет несовершеннолетнего Андрея Гребенкина.
Отделом полиции N° 1 Измаильского районного отдела полиции устанавливается нахождение 16-летнего жителя поселка Трудовое Гребенкина Андрея.
Парень еще 17 сентября вечером вышел из дома и не вернулся, о том, где он может находиться - ничего не известно.
Приметы пропавшего Андрея: рост 170 см, среднего телосложения, светло-русые волосы, карие глаза.
В день исчезновения был одет в шорты, спортивную кофту.
В полиции обратились к украинцам, если вам известно место нахождения парня, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по номерам: (04843) 4 22 60, (04841) 7 53 63, (096) 458 76 32 или на спецлинию "102 ".
Кстати, недавно сообщалось, что суд признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей мать во Львовской области.
16-летняя девушка ночью сбежала из дома и на поезде отправилась в Кривой Рог.
Мать сообщила об исчезновении девочки в полицию, в результате ее дочь нашли и сняли с поезда.
На мать девушки полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Почему несовершеннолетняя решили убежать от матери – неизвестно.
Судья во Львовской области признала женщину виновной в совершении админправонарушения, ей назначено 850 грн штрафа, также она должна уплатить 537 грн судебного сбора.
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