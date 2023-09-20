Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области намерена провести текущий ремонт девяти автомобильных пунктов пропуска по общей стоимости 211 миллионов гривен. Соответствующие тендеры были опубликованы на платформе публичных закупок Prozorro.

Среди пунктов пропуска, которые планируется отремонтировать, указаны следующие:

"Рени - Джюрджюлешть" - 48 989 500 гривен.

"Старокозачее - Тудора" - 33 160 467 гривен.

"Виноградовка - Вулкенешть" - 31 025 510 гривен.

"Табак — Мирное" — 30 811 874 гривен.

"Лесное - Сеить" - 18 210 850 гривен.

"Августовское 1 - Басарабяска" - 15 239 060 гривен.

"Новые Трояне - Чадыр-Лунга" - 11 813 280 гривен.

"Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга" - 11 804 700 гривен.

"Долинское - Чишмикиой" - 10 079 994 гривен.

В технической задаче предусмотрено, что на шести из этих объектов планируется установить модульный санитарно-технический узел с тремя кабинками, баком для воды на 1000 литров и септиком на 2000 литров. Также предусмотрено ремонт дорожного покрытия и обновление дорожной разметки. В трех пунктах также планируется ремонт административных зданий и санузлов.

Аукцион по выбору подрядчиков запланирован на 10 октября. Исполнители должны завершить ремонт работы до 31 августа 2024 года.

Неудивительно, что люди протестуют. Сейчас под каждым из этих тендеров появилось несколько жалоб по поводу расходования средств на ремонты во время военного конфликта, а не на нужды армии. Ожидается ответ от Госаудитслужбы на эти жалобы.

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