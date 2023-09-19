Такие действия, включая распространение символики рф, могут нарушать статью 436-1 Уголовного кодекса Украины и подлежать наказанию в виде пяти лет лишения свободы.

В Одессе возникла неприятная ситуация, когда каждое утро в одном из домов включают гимн российской федерации. Местные жители утверждают, что полиция не реагирует на этот инцидент, невзирая на активные обращения общины.

Журналист и общественный активист Константин Андриюк рассказал об этом скандальном случае в своем Telegram- канале.

Он отмечает, что это событие произошло в условиях военного конфликта между Украиной и россией. По его информации, гимн россии громко звучит в доме по адресу ул. Прохоровская 39/41, секция А, 17-й этаж, квартира 73, въезд из Прохоровского переулка.

Отсюда сообщают, что гимн российской федерации включают регулярно и воспроизводят его во всю громкость.

Эта информация проверена и соответствует действительности. Люди пытались обратиться в полицию, однако получили ответ, что это "частная собственность" и отказ в принятии мер.

Следует отметить, что такие действия, включая распространение символики рф, могут нарушать статью 436-1 Уголовного кодекса Украины и подлежать наказанию в виде пяти лет лишения свободы.

В комментариях одесситы написали, что раз полиция им не помогает, придется все брать в свои руки. Другие раскритиковали полицейских за бездействие:

"Ну...если полиция не поможет, тогда придется нам, обычным одесситам", "А у ментов селенки хватает только стрекоз гонять", "СБУ, после посещения квартиры, должна прийти в полицию", "Полиции все равно, прикрываются тем что не могут реагировать на такие запросы до 22:00".

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