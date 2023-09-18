По ведению Одесской областной прокуратуры председателю врачебной консультативной комиссии одного из медицинских учреждений в Одессе было предъявлено подозрение в неправомерном извлечении выгоды и служебном подлоге документов. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.
По результатам следствия установлено, что подозреваемая спланировала схему, по которой предоставлялись взятки за выдачу выписок из медицинских карт амбулаторных пациентов с фиктивными диагнозами. Это позволяло избежать мобилизации этих лиц на военную службу.
За 1500 долларов США получали выписку с диагнозом туберкулеза. Эти медицинские справки подавались в территориальные военкоматы, на основании чего этих мужчин признавали непригодными к военной службе.
Также двум подельникам председателя комиссии было предъявлено подозрение из-за их содействия в получении неправомерной выгоды от военнообязанных граждан Украины.
Досудебное расследование уголовного дела проводят следователи Службы безопасности Украины в Одесской области по оперативному сопровождению работников Управления специальных расследований при ГУНП в Одесской области.
Важно отметить, что, согласно Конституции Украины (статья 62), лицо считается невиновным по делу о преступлении, пока его вина не будет доказана в судебном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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