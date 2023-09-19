В больнице в городе Одесса скончалась 14-летняя школьница, которая была госпитализирована с признаками отравления наркотическими веществами. Полиция задержала 17-летнего парня, продававшего девушке наркотики.

По сообщению прессслужбы ГУНП в Одесской области, во время обыска в доме умершей девушки был найден амфетамин.

После тщательного расследования установлено, что девушка приобрела психотропные вещества у 17-летнего парня, которые включали в себя два пакетика с таблетками экстази и амфетамином.

Часть наркотиков была употреблена девушкой, а другая часть хранилась в ее доме. В результате отравления ее госпитализировали в больницу, где, к сожалению, она скончалась. Предварительная причина смерти девочки была установлена ​​как отравление наркотическими веществами.

Задержанный подросток имел пакетик с порошком, результаты тестирования которого положительно подтвердили наличие амфетамина. Полицейские нашли у него пакетики с кристаллическим и растительным веществом, которые были отправлены на экспертизу.

17-летнему подростку объявлено подозрение согласно части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство о его содержании под стражей. При осуждении его может ожидать от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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