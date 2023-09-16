Пограничники в Одесской области обнаружили и остановили восемнадцать граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу, выполняя противоправные планы. Эти люди, происходившие из разных регионов Украины, решили бежать за границу во избежание обязательного военного призыва.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Они общались с организаторами через Интернет, которые предоставляли им инструкции и маршруты для незаконного пересечения границы, за что каждый из туристов должен был заплатить до 5000 долларов США.

Эта опасная поездка включала в себя различные риски, которые "туристы" не осознавали. Они доставлялись к месту сбора в прицепах зерном, а некоторые из них ожидали указаний, находясь в лесополосах в течение нескольких дней.

Пограничники постоянно выявляют и останавливают противоправные схемы, а также выявляют и задерживают организаторов и переправителей. В сентябре этого года одного из организаторов незаконной миграции приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть в Молдову, составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Самих граждан направили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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