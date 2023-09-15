В Одесской области будут судить владельца пруда, избившего старенького рыбалку

О случившемся на пруду правоохранителям рассказала жена потерпевшего.

Как сообщает полиция Одесской области, на месте вызова было установлено, что дедушка отдыхал на берегу пруда и ловил рыбу на удочку.

В какой-то момент к нему на лодке подплыл арендатор озера и начал громко высказывать претензии относительно якобы незаконного отлова рыбы.

Пожилой мужчина заявил, что не нарушал правил рыбалки, тогда злоумышленник схватил старика за ворот и толкнул в воду.

Агресор нанес пенсионеру кулаком несколько ударов по лицу и голове, а улов выбросил в воду, внезапно заявив, что это якобы его собственность.

Судебно-медицинский эксперт признал телесные повреждения у потерпевшего относящимися к категории легких.

Следователи полиции выдвинули фигуранту обвинения, направлен обвинительный акт в суд.

Агрессору грозит наказание в виде штрафа до 850 гривен или общественные работы до двухсот часов или исправительные работы до одного года.

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